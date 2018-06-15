Болельщики поздравят Салаха с днем рождения 26-минутной песней на матче с Уругваем

Болельщики из Египта поздравят нападающего сборной Мохамеда Салаха, которому в пятницу исполнилось 26 лет, 26-минутной песней на матче чемпионата мира с командой Уругвая в Екатеринбурге. Об этом сообщил египетский болельщик Чаир Джордж. Также болельщики нарисовали плакат с надписью "У нас есть сила, дух и Салах".

- Мы все заранее договорились в Facebook, и во время первого тайма матча со сборной Уругвая все болельщики будут 26 минут петь поздравительную песню Салаху, ведь ему сегодня исполняется 26 лет", - цитирует ТАСС Джорджа.

Египетская сборная проведет первый матч чемпионата мира за 28 лет. Египтяне выступают на третьем мировом первенстве, на двух предыдущих они не одержали ни одной победы. В 1934 году в 1/16 финала египтяне уступили венграм (2:4), в 1990 году не сумели выйти из группы, хотя и сыграли вничью с действующими на тот момент чемпионами Европы голландцами (1:1), а также ирландцами (0:0).

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