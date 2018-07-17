Болельщики потратили 96,6 миллиарда рублей в Москве во время ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что затраты города на чемпионат мира-2018 должны окупиться. Болельщики, которые посетили город во время турнира, потратили порядка 96,6 миллиарда рублей. Всего в столице России в это время побывали 3,8 миллиона туристов.

- Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное – "Лужники", которой был приведен под стандарты ФИФА, - приводит "Р-Спорт" слова Собянина. - Он стоит 25 миллиардов рублей, но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты в половину привести за месяц.