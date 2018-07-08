Болельщики после матча Россия - Хорватия спокойно покинули фан-зону на Воробьевых горах

Болельщики, которые смотрели четвертьфинал ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пен.) в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве, разошлись в спокойной обстановке, сообщает РИМАО. Несмотря на поражение национальной сборной, зрители поддержали российских футболистов, скандируя "Молодцы!".

Беспорядков в фан-зоне не было. Отдельные группы болельщиков убирали территорию от валяющихся стаканчиков и мелкого мусора.

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