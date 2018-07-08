04:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики после матча Россия - Хорватия спокойно покинули фан-зону на Воробьевых горах


Болельщики, которые смотрели четвертьфинал ЧМ-2018 РоссияХорватия (2:2, 3:4 по пен.) в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве, разошлись в спокойной обстановке, сообщает РИМАО. Несмотря на поражение национальной сборной, зрители поддержали российских футболистов, скандируя "Молодцы!". 

Беспорядков в фан-зоне не было. Отдельные группы болельщиков убирали территорию от валяющихся стаканчиков и мелкого мусора.

Россия - Хорватия

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Дополнительная информация

https://riamo.ru/article/298578/bolelschiki-spokojno-pokidayut-fan-zonu-chm-na-vorobevyh-gorah-v-moskve.xl

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