Болельщики Панамы вывесили баннер на русском языке

Болельщики сборной Панамы во время отборочного матча чемпионата мира-2018 против Коста-Рики (2:1) вывесили баннер на русском языке. Он попал в кадр при праздновании забитого второго гола панамцев.

- Сборная...Наша мечта...Поехать на чемпионат мира, - было написано на баннере. Напомним, сборная Панамы попала на чемпионат мира, который состоится на будущий год в России.