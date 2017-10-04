Болельщики направили более 132 тысяч заявок на покупку билетов на финал чемпионата мира

Более 132 тысяч заявок от болельщиков на приобретение билетов на финальную игру чемпионата мира 2018 года по футболу в России поступило в Международную федерацию футбола, сообщает ТАСС. При этом вместимости стадиона "Лужники", где пройдет встреча, составляет 81 тысячу человек.

По количеству отправленных заявок лидируют российские болельщики, чья доля составляет 70 процентов. Всего в ФИФА поступило около 1,5 миллионов заявок на приобретение билетов на матчи турнира. На матч открытия чемпионата мира-2018 отправлено около 90 тысяч заявок.