Болельщики матча Испания - Россия могут доехать до "Лужников" на бесплатных шаттлах

Болельщики матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России смогут доехать до стадиона "Лужники" на метро, МЦК, бесплатных шаттлах и маршрутах наземного транспорта.

На встречу можно добраться на метро и МЦК, а также бесплатных шаттлах или аккредитованных такси, которые довезут вас почти до самого стадиона. Также до стадиона можно доехать на регулярных маршрутах наземного транспорта. Проезд по Fan ID бесплатный.



Для болельщиков будут действовать бесплатные шаттлы с литерой "S" от аэропортов до станций метрополитена, а также от метро до стадиона "Лужники" и фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.

S1 свяжет станцию метро "Парк культуры" со стадионом "Лужники", маршрут будет работать с 14.00 до 23.00 мск. От аэропортов можно бесплатно доехать до станций метро на автобусах S5, S6 и S7, которые будут работать с 14.00 по 23.00 мск.



На фестиваль болельщики могут попасть на шаттлах S2 и S8 от метро "Ленинский проспект" и "Киевская". Они будут действовать с 14.00 до 23.00 мск (S8) и до 01.00 мск (S2).

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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