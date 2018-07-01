Болельщики "Ливерпуля" радуются вылету Рамоса и сборной Испании

Среди поклонников сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании (1:1, пенальти - 4:3) внезапно оказалось много болельщиков "Ливерпуля". А причиной тому стал капитан испанцев Серхио Рамос. Защитник "Реала" нанес травму форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов. "Реал" победил 3:1, а Салах восстановился только к игре 2-го тура группового турнира ЧМ-2018 против России (1:3).

После вылета Испании многие фанаты "красных" радовались тому, что Рамос расплакался, и говорили, что его настигло кармическое возмездие.

AshJTrinder: "Я вижу лучшее, что видел за год. Слезы Рамоса!"

Nico_utc: "Карма не ошибается. Пока, мистер Рамос".

Ultradomlfc: "Заслуживал ли кто-то в истории футбола этого больше, чем Рамос? Не-а, не думаю!"

Unklemad: "Пока, Рамос, высуши слезы".

Johnkot23: "Карма - стерва. Рамос, ты будешь один" (пользователь обыграл девиз "Ливерпуля" "ты никогда не будешь один").