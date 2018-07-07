Болельщики из Хорватии прилетели в Сочи на матч с Россией

Несколько сотен болельщиков сборной Хорватии первыми чартерными рейсами прилетели в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России​, сообщает ТАСС. Ожидается, что всего из Загреба несколькими чартерами прилетят несколько тысяч хорватских фанатов. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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