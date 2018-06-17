Болельщики из Аргентины собирают деньги для Месси в центре Москвы

Аргентинские болельщики нашли остроумный способ, как заработать в центре Москвы. В субботу ночью два фаната команды взяли коробку из-под пиццы, написали на ней "Пожертвование для Месси, чтобы он забил" и сели на скамейке на Никольской улице. Буквально за несколько минут болельщикам подали не меньше 500 рублей.

Сборная Аргентины провела первый матч на ЧМ-2018 в субботу, в Москве сыграв вничью с командой Исландии (1:1). Один из лучших футболистов мира XXI века, аргентинский нападающий Лионель Месси нанес 11 ударов по воротам, но так и не забил, при этом не реализовав пенальти.

Следуюший матч на ЧМ-2018 аргентинцы проведут 21 июня. В Нижнем Новгороде они сыграют с хорватами, которые, обыграв в Калининграде нигерийцев (2:0), возглавили группу D. (Илья АНДРЕЕВ)

Собирают деньги для Месси pic.twitter.com/CntxeXR9Gh – Ilya Andreev (@mrilyusha) 17 июня 2018 г.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Все о сборной России по футболу на чемпионате мира-2018 //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты