12:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики из Аргентины собирают деньги для Месси в центре Москвы


Аргентинские болельщики нашли остроумный способ, как заработать в центре Москвы. В субботу ночью два фаната команды взяли коробку из-под пиццы, написали на ней "Пожертвование для Месси, чтобы он забил" и сели на скамейке на Никольской улице. Буквально за несколько минут болельщикам подали не меньше 500 рублей. 

Сборная Аргентины провела первый матч на ЧМ-2018 в субботу, в Москве сыграв вничью с командой Исландии (1:1). Один из лучших футболистов мира XXI века, аргентинский нападающий Лионель Месси нанес 11 ударов по воротам, но так и не забил, при этом не реализовав пенальти. 

Следуюший матч на ЧМ-2018 аргентинцы проведут 21 июня. В Нижнем Новгороде они сыграют с хорватами, которые, обыграв в Калининграде нигерийцев (2:0), возглавили группу D. (Илья АНДРЕЕВ)

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