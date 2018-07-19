Болельщики ЧМ-2018 унесли из поездов подстаканники и одеяла на миллион рублей

Болельщики, приехавшие на чемпионат мира-2018, унесли из поездов подстаканники и одеяла на миллион рублей.

Представитель РЖД Павел Бурцев в интервью радиостанции "Говорит Москва" предположил, что фанаты забрали эти вещи в качестве сувениров. Он добавил, что впоследствии видел по телевизору, как болельщики делали из простыней плакаты.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Болельщики получили право бесплатного проезда на городском транспорте и в поездах дальнего следования во время этого мероприятия.

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