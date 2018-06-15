Болельщики Австралии и Франции провели матч в Казани

Болельщики сборных Австралии и Франции провели в Казани товарищеский матч накануне игры национальных команд в рамках чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Австралийцы победили со счетом 6:2.

Организатором матча выступил Петр Кузьмин из Австралии.

- Я сам русский, 11 лет живу в Австралии, был в прошлом году на Кубке конфедераций, там довелось поучаствовать в матче между болельщиками России и Новой Зеландии в день открытия, - рассказал сам Кузьмин. - Это очень понравилось, я решил, что для австралийцев надо организовать матчи. Впечатления фантастические, в первом тайме французы два гола забили, но во втором тайме мы смогли переломить ход встречи и выиграли 6:2.

Франция - Австралия, чемпионат мира по футболу, 16 июня, онлайн-трансляция матча - начало в 13.00 (время московское)

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