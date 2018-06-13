Болельщикам сборной Нигерии не разрешили пронести живых куриц на стадион в Калининграде

Нигерийские болельщики не смогли получить разрешение пронести живых куриц на стадион в Калининграде. На этом стадионе 16 июня сборная Нигерии сыграет с командой Хорватии.

- В наш информационный центр ЧМ-2018 поступает множество самых разнообразных вопросов. Так, болельщики из Нигерии спрашивали, можно ли с курицей проходить на стадион. Это их символ, граждане с ними болеют на всех матчах, - сказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, слова которого приводит "Интерфакс". - Мы им сказали, что проходить живой курицей ни в коем случае нельзя. Но если нигерийцы будут болеть за свою сборную в других местах, мы им, конечно, посоветуем, где курицу можно купить. Мы готовы удовлетворить самые эксцентричные запросы.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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