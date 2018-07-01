12:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщикам разрешили пронести зонты на "Лужники" и фан-зону в день матча Испания - Россия


Организаторы разрешили в воскресенье, 1 июля, проносить на стадион "Лужники", где пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия, и в фан-зону на Воробьевых горах любые зонты, за исключением зонтов- тростей. Сегодня ожидается сильный ливень, гроза и порывистый ветер.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании //
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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