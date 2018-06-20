Болельщик сборной России сделал предложение девушке во время матча Бельгия - Панама

Во время матча чемпионата мира-2018 между сборными Бельгии и Панамы болельщик сборной России по имени Артем сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, сообщает "Макс Портал". Под аплодисменты стадиона в Сочи девушка ответила: "Да". Стоит отметить, что на игру возлюбленные пришли в атрибутике российской команды.
Напомним, ранее болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке в фан-зоне после победы над Германией (1:0).
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http://maks-portal.ru/obshchestvo-sochi/na-matche-chm-2018-v-sochi-bolelshchik-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdca