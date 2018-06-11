10:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщик сборной Перу пришел на тренировку команды в маске Месси


На "Арене-Химки" в 09.45 по московскому времени стартовала открытая тренировка сборной Перу перед чемпионатом мира-2018. Среди южноамериканских болельщиков был замечен фанат в маске форварда команды Аргентины Лионеля Месси

Ранее перуанцы бурно встретили фаната "Локомотива", который пришел посмотреть, как тренируется Джефферсон Фарфан.

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