Болельщик сборной Перу пришел на тренировку команды в маске Месси

На "Арене-Химки" в 09.45 по московскому времени стартовала открытая тренировка сборной Перу перед чемпионатом мира-2018. Среди южноамериканских болельщиков был замечен фанат в маске форварда команды Аргентины Лионеля Месси.
У Перу тоже есть свой Месси pic.twitter.com/9oCy9tUBat– СЭ Футбол (@football_se) 11 июня 2018 г.
Ранее перуанцы бурно встретили фаната "Локомотива", который пришел посмотреть, как тренируется Джефферсон Фарфан.
- Локомотив М (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Сборная Перу (Футбол)
- Джефферсон Фарфан