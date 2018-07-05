Болельщик сборной Нигерии попросил политического убежища в России

31-летний нигериец, приехавший в Россию на чемпионат мира, попросил у властей страны политического убежища, сообщает РБК со ссылкой на источник в главном управлении МВД по Москве. Эту информацию подтвердили изданию в территориальном отделе полиции.

"Мужчина рассказал, что на его родине он принимал участие в антиправительственных акциях и в настоящее время правительственные войска Нигерии угрожают его жизни", – пояснили в правоохранительных органах.

В полиции отметили, что нигериец написал заявление в ОВД "Перово". Он был передан сотрудникам миграционной службы управления внутренних дел ВАО для принятия решения о его статусе на территории России.

Сборная Нигерии завершила выступление на чемпионате мира, не сумев выйти в плей-офф. В группе D "суперорлы" проиграли Хорватии (0:2) и Аргентине (1:2), а также обыграли Исландию (2:0).

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