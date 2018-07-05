Болельщик сборной Нигерии попросил политического убежища в России

31-летний нигериец, приехавший в Россию на чемпионат мира, попросил у властей страны политического убежища, сообщает РБК со ссылкой на источник в главном управлении МВД по Москве. Эту информацию подтвердили изданию в территориальном отделе полиции.
"Мужчина рассказал, что на его родине он принимал участие в антиправительственных акциях и в настоящее время правительственные войска Нигерии угрожают его жизни", – пояснили в правоохранительных органах.
В полиции отметили, что нигериец написал заявление в ОВД "Перово". Он был передан сотрудникам миграционной службы управления внутренних дел ВАО для принятия решения о его статусе на территории России.
Сборная Нигерии завершила выступление на чемпионате мира, не сумев выйти в плей-офф. В группе D "суперорлы" проиграли Хорватии (0:2) и Аргентине (1:2), а также обыграли Исландию (2:0).
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Дополнительная информация
https://www.rbc.ru/society/05/07/2018/5b3dc4799a7947e1d7bbf610?from=newsfeed
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- ЧМ-2018
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)