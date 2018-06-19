Болельщик сборной Англии: "Русские – очень милые люди"

43-летний болельщик сборной Англии Джеймс Локкетт сказал, что англичан дружелюбно приняли в Волгограде. Накануне команда обыграла Тунис (2:1) в матче ЧМ-2018.

- К нам здесь относятся очень дружелюбно, - цитирует болельщика The Independent. - Визит в Волгоград побудил меня к тому, чтобы узнать историю города. Планирую посетить музей Сталинградской битвы. Драка в Марселе на Евро-2016? Я был недалеко от места событий. Но это уже история. Русские - очень милые люди.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018