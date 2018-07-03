Болельщик проспорил 150 тысяч рублей из-за выхода России в 1/4 финала ЧМ-2018

Болельщик из Екатеринбурга Андрей Варкентин проиграл спор своим друзьям, так как не верил, что сборная России может дойти до 1/4 финала ЧМ-2018.

По условиям спора, если Россия выйдет в четвертьфинал, он должен будет накрыть стол для друзей на 150 тысяч рублей. Полуфинал, финал и победу россиян в турнире болельщик оценил в 300 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион рублей соответственно. Таких денег у него нет, поэтому он записал видеообращение, в котором попросил игроков российской сборной рассказать о нем в соцсетях, чтобы таким образом найти спонсоров для банкета. Пока на призыв еще никто не откликнулся.

- Я все равно буду болеть за Россию. Думаю, что шанс у команды есть, - цитирует болельщика "Р-Спорт". - Это исторические дни. И я переживаю фантастические эмоции. И не только от побед сборной, а от всего турнира.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В 1/4 финала россияне сыграют со сборной Хорватии.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)