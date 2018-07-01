"Болельщик Медведь" предсказал поражение России от Испании

"Болельщик Медведь" на телеканале ESPN в эфире программы SportsCenter предсказал поражение сборной России от Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 2:3. При этом в другом матче Хорватия, по его мгнению, проиграет Дании со счетом 0:2.

ESPN запустил кампанию с "Болельщиком Медведем" перед началом ЧМ-2018. Таким образом, телеканала хочет привлечь зрителей, которые редко интересуются спортом. Медведь, как считают на ESPN, символизирует людей, которые начинают интересоваться спортом только время больших турниров.