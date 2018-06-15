Болельщик купил билет за 33 тысячи рублей и был вынужден смотреть матч-открытие ЧМ стоя

Болельщик, купивший билет на стартовый матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) за 33 тысячи рублей, был вынужден смотреть встречу стоя. Всему виной - сломанное кресло. Об этом в своем Фейсбуке рассказал очевидец Николай Пивненко.



- Вчера, находясь на открытии чемпионата мира по футболу, мне очень повезло. А вот коллеге-болельщику слева - совсем нет, - написал Пивненко. - Это мое фото стула, то бишь места на стадионе, которое относится к 1 категории продаж и стоит 33000 рублей. Оно сломано. Или не собрано. Как вам удобнее. Рядом гайка валяется. Возьми да и сам закрути.

Примерно так и поступил сосед, с моей помощью. Однако, на стадион чемпионата не пускают с гаечным ключом. Так как завинтить его по нормальному невозможно...руками. К тому же. самое главное, что второй гайки-то нет. Человек обратился к волонтеру, но к сожалению (а она раза три куда-то ходила по этому вопросу) весь первый тайм человек вынужден был стоять, а потом и вовсе ушел куда-то.



А мне подумалось, если бы я вдруг оказался на злосчастном месте. И сколько еще таких кресел на стадионе Лужники. Таком новом и современном. Стыдно.





Спасибо ФИФА за пустые места. Это может испортить имидж ЧМ