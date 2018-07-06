Футбольный болельщик из Индии госпитализирован в Волгограде. В настоящий момент мужчина находится в инфекционном отделении больницы № 25.

- Гражданин Индии, который приехал в Волгоград в конце июня на матчи чемпионата мира по футболу, накануне был госпитализирован в больницу №25 с ОРВИ и фарингитом, - приводит "Интерфакс" слова представителя регионального комитета здравоохранения. - Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что пациент уже идет на поправку.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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