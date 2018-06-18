Болельщик доехал из Португалии до Москвы на велосипеде

Служащий мэрии португальского муниципалитета Аленкер Элдер Батишта, который добирался на велосипеде на чемпионат мира через всю Европу, прибыл в Москву. Его конечный пункт - поселок Кратово Московской области, где находится база португальской сборной.

- Москва... Вот я и пришел, - написал на русском на странице в Facebook Rumo à Rússia 2018. - Кажется, еще вчера я планировал маршрут.

От муниципалитета Аленкер, расположенного в 40 километрах от Лиссабона, до Кратово 4700 километров. Батишта начал свой путь из своего родного поселка 6 мая. За это время он проехал Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву, Латвию. Российско-латвийскую границу Батишта пересек 13 июня.

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