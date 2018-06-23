Болельщица призналась в любви Головину и передала ему подарок. Видео

Болельщица Дарья призналась в любви полузащитнику сборной России Александру Головину и передала ему подарок.
Она вручила сувенир и записку пресс-атташе сборной России Игорю Владимирову. Тот обещал передать хавбеку. Однако сам футболист к фанатке не вышел.
Ау, @TeamRussia приведите к Даше Головина на минуту!!!! pic.twitter.com/qzfx3eTpTe– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 23 июня 2018 г.
Болельщица @TeamRussia передала подарок и записку Головину pic.twitter.com/hFVar4hsGs– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 23 июня 2018 г.
23 июня 2018 г.
Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
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