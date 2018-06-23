19:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщица призналась в любви Головину и передала ему подарок. Видео


Болельщица Дарья призналась в любви полузащитнику сборной России Александру Головину и передала ему подарок.

Она вручила сувенир и записку пресс-атташе сборной России Игорю Владимирову. Тот обещал передать хавбеку. Однако сам футболист к фанатке не вышел.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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