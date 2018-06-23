Болельщица призналась в любви Головину и передала ему подарок. Видео

Болельщица Дарья призналась в любви полузащитнику сборной России Александру Головину и передала ему подарок.

Она вручила сувенир и записку пресс-атташе сборной России Игорю Владимирову. Тот обещал передать хавбеку. Однако сам футболист к фанатке не вышел.