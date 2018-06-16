Болельщица из Перу бросила мужа, чтобы приехать на ЧМ‐2018

Перуанская болельщица Ширли Мендоса приехала в Россиию, чтобы поддержать свою национальную команду на чемпионате мира.

По словам девушки, ее муж и родители не смогли приехать на турнир, а пропустить мировое первенство она просто не могла. Мендоса остановилась в Москве.

- Сейчас со мной живут четыре девочки в комнате из России. Это лучше для меня, потому что я так больше и глубже узнаю вашу культуру, цитирует 360tv.ru слова Мендосы. - Я очень рада находиться в России на чемпионате мира по футболу.



Страна полностью оправдала мои ожидания. Здесь так красиво, замечательные люди и интересная культура. Мы рады быть здесь. Большое спасибо, Россия! Перу, вперед.



Сегодня, 16 июня, сборная Перу проведет первый матч на чемпионате мира против команды Дании​. Встреча пройдет в Саранске и начнется в 19.00 по московскому времени.

Перу - Дания: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 19.00 (время московское)

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