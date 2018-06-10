Более половины россиян планируют смотреть матчи ЧМ-2018

Потенциальная аудитория чемпионата мира-2018 в России составляет 56 процентов - это более 67 миллионов человек, сообщает исследовательская компания Gfk. Интерес к турниру по сравнению с осенью 2017 года увеличился на треть. Тогда матчи ЧМ собирались смотреть 42 процента россиян.
Доля болельщиков, который планируют посмотреть каждый матч осталась неизменной - 21 процент. Матчи на стадионе хотят увидеть 13 процентов россиян.
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Дополнительная информация
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2018/GfK_Rus_Press_Release_WorldCup_report_June2018.pdf