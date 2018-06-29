Более двух миллионов человек посетили групповой турнир ЧМ-2018

Матчи группового турнира чемпионата мира-2018​ посетили 2 миллиона 178 тысяч 894 зрителя. 48 матчей мирового первенства состоялись на 12 стадионах в 11 городах России с 14 по 28 июня. Миллионный болельщик был зафиксирован 21 июня на матче между сборными Дании и Австралии, а двухмиллионный - в эту среду, когда состоялись игры Сербия – Бразилия и Швейцария – Коста-Рика.

Стоит отметить, что международная федерация футбола (ФИФА) сообщала, что было распределено более 2,6 миллиона билетов.

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