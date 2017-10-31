Более 8 тысяч заявок подано в волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани

Руководитель волонтерского центра в Казани Аида Зиятдинова сообщила, что в центр подано на данный момент более 8 тысяч заявок для работы во время чемпионата мира-2018. Среди них - порядка 20-30 "серебряных" волонтеров (людей старшего возраста, от 55 лет и старше).

- Всего 2500 волонтеров необходимо для работы на чемпионате мира в Казани, из них 1500 волонтеров оргкомитета и 1000 городских волонтеров, - цитирует ТАСС Зиятдинову. - В Казани подано свыше 8000 заявок, мы до сих пор их обрабатываем, проводим собеседования, отбор. Окончательные списки волонтеров будут в марте 2018 года.

По словам Зиятдиновой, основное обучение волонтеры прошли перед Кубком конфедераций, который состоялся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи минувшим летом. Для тех, кто не принял участие в организации Кубка конфедераций, обучение будет весной 2018 года, после того, как определят весь список волонтеров.

Казань на ЧМ-2018 примет четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.