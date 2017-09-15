Более 500 тысяч заявок было отправлено за первые сутки продаж билетов на ЧМ-2018

Болельщики за первые сутки продаж билетов на матчи чемпионата мира-2018 отправили более 500 тысяч заявок, сообщает сайт ФИФА. Продажи билетов на турнир стартовали в четверг в 12.00 по московскому времени. По количеству отправленных заявок лидируют российские болельщики. Следом расположились мексиканцы, аргентинцы, бразильцы, китайцы, американцы, колумбийцы, немцы и англичане.

Кроме того, на финальный матч, который пройдет на обновленном стадионе "Лужники", было оставлено более 50 тысяч заявок, а на матч открытия, в котором примет участие сборная России, - менее 40 тысяч.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи буд 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.