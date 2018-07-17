03:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Более 500 тысяч человек встречали сборную Хорватии в Загребе


На встречу со сборной Хорватии, которая заняла второе место на ЧМ-2018, в Загребе пришли более полумиллиона человек. Власти столицы на один день сделали проезд в общественном транспорте бесплатным.

В финале чемпионата мира сборная Хорватии уступила сборной Франции (2:4). Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Хорватское безумие глазами Ведрана Чорлуки. Невероятны толпы!

 

Опрос

Пенальти за игру рукой Перишича: его бы назначили без ВАР?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/horvatskoe-bezumie-glazami-verdrana-chorluki-neveroyatnye-tolpy-1435964/

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ