Более 500 тысяч человек встречали сборную Хорватии в Загребе

На встречу со сборной Хорватии, которая заняла второе место на ЧМ-2018, в Загребе пришли более полумиллиона человек. Власти столицы на один день сделали проезд в общественном транспорте бесплатным.
В финале чемпионата мира сборная Хорватии уступила сборной Франции (2:4). Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.
Хорватское безумие глазами Ведрана Чорлуки. Невероятны толпы!
More than 5 percent of Croatia’s population is in Zagreb today to welcome its team home (📷 by @IvicFilip) pic.twitter.com/KWJijRX549– Darren Rovell (@darrenrovell) 16 июля 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/horvatskoe-bezumie-glazami-verdrana-chorluki-neveroyatnye-tolpy-1435964/