Более 500 тысяч человек встречали сборную Хорватии в Загребе

На встречу со сборной Хорватии, которая заняла второе место на ЧМ-2018, в Загребе пришли более полумиллиона человек. Власти столицы на один день сделали проезд в общественном транспорте бесплатным.

В финале чемпионата мира сборная Хорватии уступила сборной Франции (2:4). Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Хорватское безумие глазами Ведрана Чорлуки. Невероятны толпы!