Более 460 человек попали в "черные списки" ЧМ-2018

Более 460 человек внесены в "черные списки" хулиганов в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. По словам главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, эти люди не получили паспорт болельщика (fan-ID). Он отметил, что представители некоторых стран-участниц турнира также передали столичным властям свои списки "хулиганов".
- Мы полагаем, что никто из тех болельщиков, которые имеют запрет на право посещения матчей, не сможет эти матчи посетить, - цитирует "РИА Новости" Черникова. - Мы имеем четкую базу, 467 человек сегодня в базе присутствуют, из них, к сожалению, 157 москвичей. Все они не получили fan-ID, главный пропуск болельщика для допуска на матч.
Хулиганов, мы акцентируем на этом внимание, потому что мы не собираемся бороться с болельщиками, а наоборот, мы всячески будем помогать и способствовать тому, чтобы все проходило на дружной и на мирной основе.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180531/1137524093.html
munsaecw
нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok
13:38
баламошка
Для этих надо построить отдельные зоопарки.
13:22