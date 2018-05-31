Более 460 человек попали в "черные списки" ЧМ-2018

Более 460 человек внесены в "черные списки" хулиганов в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. По словам главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, эти люди не получили паспорт болельщика (fan-ID). Он отметил, что представители некоторых стран-участниц турнира также передали столичным властям свои списки "хулиганов".

- Мы полагаем, что никто из тех болельщиков, которые имеют запрет на право посещения матчей, не сможет эти матчи посетить, - цитирует "РИА Новости" Черникова. - Мы имеем четкую базу, 467 человек сегодня в базе присутствуют, из них, к сожалению, 157 москвичей. Все они не получили fan-ID, главный пропуск болельщика для допуска на матч.

Хулиганов, мы акцентируем на этом внимание, потому что мы не собираемся бороться с болельщиками, а наоборот, мы всячески будем помогать и способствовать тому, чтобы все проходило на дружной и на мирной основе.

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