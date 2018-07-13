Более 400 тысяч человек посмотрели полуфиналы ЧМ-2018 в метро

Более 400 тысяч пассажиров московского метрополитена посмотрели полуфинальные встречи ЧМ-2018 на экранах в вагонах, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

- Более 400 тысяч пассажиров посмотрели два матча полуфиналов чемпионата мира на экранах в поездах метро, - заявил Ликсутов. - Матчи Франция - Бельгия (1:0) и Англия - Хорватия (1:2, дополнительное время) в прямом эфире транслировали более 8720 экранов в 1896 вагонах метро. Фотографии экранов, показывающих прямые трансляции матчей чемпионата мира, стали одними из самых популярных постов в социальных сетях туристов.

На чемпионате мира осталось провести два матча. Игра за третье место между Бельгией и Англией пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а 15 июля в Москве состоится финал между Францией и Хорватией.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)