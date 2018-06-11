Более 300 болельщиков посетили открытую тренировку сборной Уругвая

Посетителями открытой тренировки сборной Уругвая стали более 300 человек, информирует ТАСС.

Команда прилетела в Россию в воскресенье и будет жить и тренироваться на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область).

База не смогла вместить всех желающих посмотреть на тренировочные занятия уругвайской сборной. Болельщики, которым не достался входной билет, наблюдали за происходящим на поле через забор.

На мировом первенстве команда Уругвая сыграет в группе A против сборных Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара).

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