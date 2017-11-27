Более 220 тысяч болельщиков в России увидели трофей ЧМ

Завершен первый этап тура кубка чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт ФИФА. За 78 дней тура он посетил 16 городов России, преодолел более 16 тысяч километров и сменил 6 часовых поясов. Его увидели 220 тысяч болельщиков. В мероприятиях Тура приняли участие и Послы городов-организаторов ЧМ-2018: Дмитрий Булыкин, Елена Исинбаева, Наталья Ищенко, Евгений Ловчев, Виктория Лопырева, Сергей Метревели, Анастасия Мыскина, Алексей Немов и Сергей Семак.

- Для нас как организаторов чемпионата мира тур Кубка является столь же важным и неотъемлемым элементом подготовки к турниру, как и любые операционные мероприятия, – сказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. – Ведь тур Кубка способствует созданию атмосферы футбольного праздника и дает болельщикам во всех уголках страны уникальную возможность вживую увидеть главную футбольную награду планеты, которую в июле будущего года поднимет над головой капитан новоиспеченных чемпионов мира.

Кубок ЧМ-2018 посетил Москву, Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Из Сочи трофей доставят в Москву, где 1 декабря состоится жеребьевка финального турнира мундиаля. Затем кубок отправится в международное турне и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.