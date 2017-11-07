Более 22 тысяч зрителей увидели кубок ЧМ-2018 в Саратове

Более 22 тысяч жителей области увидели кубок чемпионата мира-2018 в Саратове, сообщает Welcome 2018. Трофей прибыл в город 1 ноября и был доступен 2, а также с 4 по 6 ноября. Кроме того, кубок привозили в Саратовский государственный университет, ФОК "Юбилейный" и в ДЮСШ в Энгельсе.

7 ноября кубок и вся организационная группа направились в следующий город тура – Волгоград, где трофей пробудет с 11 по 12 ноября.

Ранее кубок уже успел побывать в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске и Воронеже.

После Саратова трофей посетит еще три города: Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года официальный Кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.