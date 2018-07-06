Более 200 000 человек подписали петицию о переигровке матча Колумбия - Англия

На сайте change.org была создана петиция с требованием переиграть матч 1/4 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия (1:1, по пенальти - 3:4). На данный момент ее подписали 277 467.

Авторы петиции считают, что имели место несправедливые решения судьи в отношении колумбийской сборной. Так, они считают несправедливым пенальти в ворота колумбийцев, а также уверены, что судья должен был засчитать гол Карлоса Бакки в дополнительное время.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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