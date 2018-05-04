Более 20 тысяч зрителей ожидается на матче "Урал" - "Амкар"

На встрече 29-го тура РФПЛ "Урала" с "Амкаром" 6 мая ожидается более 20 тысяч болельщиков. Это противостояние станет третьим тестовым матчем на "Екатеринбург Арене".

Первый матч на стадионе, подготовленном к чемпионату мира-2018, прошел 1 апреля между "Уралом" и "Рубином" (1:1), его посетили порядка 20 тысяч болельщиков. Вторая тестовая игра хозяев поля со "Спартаком" состоялась 15 апреля (2:1).

- На матче ожидается более 20 тысяч зрителей, - цитирует ТАСС пресс-секретаря "Урала". - Практически все билеты на центральные трибуны распроданы, также активно пользовались спросом и места за воротами. Остатки билетов можно будет приобрести в кассах стадиона в день игры. Ожидаем, что это будет самое посещаемое уральское дерби в истории.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре игры группового этапа: Египет - Уругвай, Франция – Перу, Япония - Сенегал и Мексика - Швеция.

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