Более 20 аргентинцев получили запрет на посещение чемпионата мира-2018 за драку в Нижнем Новгороде

Более двух десятков фанатов сборной Аргентины в Нижнем Новгороде отметились недопустимой жестокостью. Фото AFP

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Твиттере опубликовала фотографии 24 аргентинцев, которые стали зачинщиками драки между фанатами перед матчем чемпионата мира-2018 Аргентина - Хорватия​ (0:3). Игра прошла в Нижнем Новгороде.

"Это 24 человека, которые спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками перед матчем между Аргентиной и Хорватией. Мы просим Россию отозвать их паспорта болельщика (Fan ID). Мы будем оставаться твердыми в борьбе с людьми, которые хотят нарушать закон", - написала Буллрич в Твиттере.

Estos son los 24 violentos que provocaron la feroz pelea entre hinchadas antes del partido de Argentina y Croacia. Le pedimos a #Rusia el retiro del Fan ID.

Aquí, desde hoy, no entran a ninguna cancha.

Seguiremos firmes contra los vándalos que quieren pasar encima de la ley pic.twitter.com/f1uIT2vCCs – Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 25 июня 2018 г.

Матч Хорватии и Аргентины прошел 21 июня. Позднее в интернете появилось видео, на котором видно, как несколько аргентинцев в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород" бьют ногами находящегося на полу хорвата.

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