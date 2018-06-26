Более 20 аргентинцев получили запрет на посещение чемпионата мира-2018 за драку в Нижнем Новгороде

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Твиттере опубликовала фотографии 24 аргентинцев, которые стали зачинщиками драки между фанатами перед матчем чемпионата мира-2018 Аргентина - Хорватия (0:3). Игра прошла в Нижнем Новгороде.
"Это 24 человека, которые спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками перед матчем между Аргентиной и Хорватией. Мы просим Россию отозвать их паспорта болельщика (Fan ID). Мы будем оставаться твердыми в борьбе с людьми, которые хотят нарушать закон", - написала Буллрич в Твиттере.
Estos son los 24 violentos que provocaron la feroz pelea entre hinchadas antes del partido de Argentina y Croacia. Le pedimos a #Rusia el retiro del Fan ID.– Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 25 июня 2018 г.
Aquí, desde hoy, no entran a ninguna cancha.
Seguiremos firmes contra los vándalos que quieren pasar encima de la ley pic.twitter.com/f1uIT2vCCs
Матч Хорватии и Аргентины прошел 21 июня. Позднее в интернете появилось видео, на котором видно, как несколько аргентинцев в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород" бьют ногами находящегося на полу хорвата.
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