Более 2,5 тысячи волонтеров задействованы в Калининграде на ЧМ-2018

Руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области Татьяна Васильева сообщила, что при проведении чемпионата мира-2018 в Калининграде задействованы более 2,5 тысячи волонтеров. Каждый из них прошел масштабную образовательную программу, включая языковые курсы. На базе центра молодежи был открыт центр подготовки волонтеров. Всего соискатели подали более 4,5 тысячи заявок на участие.

У нас есть не только городские волонтеры, но и волонтеры оргкомитета, всего около 2,5 тысячи задействованы при проведении чемпионата, - цитирует "Р-Спорт" Васильеву. - Мы работаем на транспорте – встречаем гостей в аэропорту, железнодорожном вокзале, автомобильных погранпереходах, мы единственные в этом смысле в стране. Наши волонтеры работают на информационных стойках. Конечно же, на фестивале болельщиков.

Всего соискатели подали более 4,5 тысячи заявок на участие. Среди тех волонтеров, которые прошли отбор, 5 процентов - люди из других городов и даже стран. Васильева отметила, что большинство волонтеров - это школьники и студенты, 17 - работающие люди и 10 процентов волонтеры "серебряного возраста". Самому старшему волонтеру в калининградской команде – 86 лет.

- Женщина владеет испанским языком, мы ее холим и лелеем, мы ждем потока испанских болельщиков на матч Испания-Марокко, и она будет помогать нам на одной из туристическо-информационных стоек, помогать болельщикам, в том числе из Испании, - сказала Васильева.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018. В стартовой встрече Хорватия победила Нигерию 2:0. Также в городе состоятся игры Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).

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