Более 150 тысяч болельщиков посетили Петербург за время ЧМ-2018

За время проведения чемпионата мира Петербург посетили более 150 тысяч болельщиков. Власти прогнозируют, что к моменту окончания турнира эта цифра возрастет до 700 тысяч.

- Более 150 тысяч болельщиков посетили Петербург, - цитирует "Фонтанка" председателя городского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича. Мы ждем, что эта цифра дорастет до 700 тысяч к концу чемпионата. Более точно сможем сказать к концу года, когда будем подводить итоги.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты