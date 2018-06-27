Более 14 миллионов пассажиров посмотрели матчи ЧМ-2018 в поездах московского метро

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что более 14 миллионов пассажиров посмотрели прямые трансляции матчей в поездах московского метро с начала чемпионата мира-2018. Игры в прямом эфире транслируют каждый день на 8720 экранах в 1896 вагонах метро.

- Более 14 миллионов пассажиров метро посмотрели прямые трансляции более 30 матчей, - цитирует ТАСС Ликсутова. - Поезда, оснащенные дисплеями, курсируют по всем линиям, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Мы первыми в мире сделали трансляции матчей чемпионата мира в вагонах метрополитена, и любители футбола могут поддержать команды, пока едут до места назначения.

Однако подчеркну, что экраны были установлены прежде всего для онлайн-информирования пассажиров об изменениях в работе городского транспорта. Кроме оперативных сведений, на экраны выводят полезную пассажирскую информацию.

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