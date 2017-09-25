Более 12 тысяч жителей Челябинска смогли увидеть кубок чемпионата мира

Более 12 тысяч жителей и гостей Челябинска за пять дней смогли увидеть кубок чемпионата мира. Челябинск стал третьим городом России после Красноярска и Омска, куда кубок прибыл в рамках своего официального турне, затрагивающего 24 города России и более 50 стран мира.

– Кубок прибыл в Челябинск 19 сентября, в минувшие выходные дни он находился в одном из торговых центров города, где с ним могли сфотографироваться все желающие, – приводит "Р-Спорт" слова официального представителя организаторов тура Анны Серовой. – За время своего пребывания в Челябинске кубок увидели более 12 тысяч человек.

Следующим городом турне будет Уфа.