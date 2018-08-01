Богдан Киселевич: "Очень понравился гол Черышева хорватам"

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич в интервью "СЭ" признался, что ему понравился накал борьбы в матчах чемпионата мира-2018​. Также он назвал гол, который запомнился ему больше всего.

– Какие впечатления у вас остались от чемпионата мира по футболу?

– Мне понравился накал борьбы. Я где-то читал, что это был один из лучших чемпионатов мира. Вылетело много фаворитов, было забито много голов. Я смотрел хайлайты и все матчи сборной России. Ну и хорошо, что многие жители нашей страны посмотрели турнир вживую.

– Что запомнилось больше всего? Может быть, гол Мариу Фернандеса в матче с Хорватией?

– Ну этот момент, конечно же, да. Я прыгал от радости, мы громко кричали с родными и друзьями. Потому что был некий эмоциональный упадок, когда наша сборная пропустила в дополнительное время. Видно, силы у наших заканчивались. Дзагоев играл с травмой, и видно было, что не до конца восстановился. И тут навес, бам-бам и гол. Еще мне очень понравился гол Черышева в этом же матче. Он очень быстро принял мяч и решил бить сразу. Удар получился отменным, наверняка вошел в ТОП-5 голов ЧМ. (Михаил ЗИСЛИС)

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