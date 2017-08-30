Богдан Бутко: "У игроков "Шахтера" будет дополнительная мотивация на Турцию из-за Луческу"

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Турции отметил, что у игроков донецкого клуба будет дополнительная мотивация на игру. Причиной является главный тренер соперника Мирча Луческу, возглавлявший "Шахтер" с 2004 по 2016 год.

– Настроение отличное. Занимаемся пока в двухразовом режиме, - цитирует официальный сайт "Шахтера" Бутко. - Уже начали разбирать соперника. Также смотрели нашу встречу с Финляндией. Готовимся к очень сложному противостоянию.

– На что тренерский штаб обращает ваше внимание в первую очередь?

– Сейчас мы больше сконцентрированы на построении своей игры. Конечно, совсем скоро более детально изучим Турцию. Мы хорошо знаем Мирчу Луческу, представляем, какой футбол он исповедует. Но предугадать, как соперник будет действовать против нас, тяжело.

– Но ведь Луческу тоже знает сильные и слабые стороны практически всех игроков сборной Украины…

– Вы правы, поэтому нам надо тщательно подготовиться к этому матчу и добиться положительного результата. Нужно настраивать себя только на победу. Если хотим сохранить шансы на выход из группы, то других вариантов нет. Безусловно, у ребят из "Шахтера" будет дополнительная мотивация, ведь Луческу очень долго работал в донецком клубе.

– Каких изменений стоит ждать у противника с приходом нового тренера?

– Уверен, новшества будут. Каждый наставник, несмотря на то, сколько времени он находится у руля команды, вносит коррективы. Нам нужно не бояться сборную Турции и навязывать свою игру.

Луческу возглавил сборную Турции этим летом, перейдя из "Зенита".