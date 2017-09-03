Богдан Бутко: "Поздравляем Ярмоленко с трансфером и двумя голами"

Защитник сборной Украины Богдан Бутко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Турции (2:0) отметил, что команда поздравила нападающего Андрея Ярмоленко с двумя голами. По его словам, команде обязательно необходимо обыграть сборную Исландии.

- Очень хорошая игра. Главное, что положительный результат, - приводит "Динамомния" слова Бутко. - У наших ворот практически ничего не было. Значит, хорошо разобрали соперника. Мы играли не высоко, а пытались встречать турков сзади. Контролировали мяч и ловили их на контратаках. После первого матча с ними сделали выводы и не допустили ошибок. Ярмоленко? Поздравляем его с трансфером и двумя голами. Что касается наших перспектив, то нам нужно только обыгрывать Исландию. Верим в свои силы и с позитивом смотрим вперед.