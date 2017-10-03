Богдан Бутко: "Марлосу точно не страшно в сборной Украины"

Защитник сборной Украины Богдан Бутко отметил, что команда провела собрание, на котором поприветствовала новичка Марлоса. Бразилец на прошлой неделе получил украинское гражданство и вместе с ним вызов в сборную на матчи с Косово и Хорватией.

— Да, уже успели провести собрание, - приводит FootBoom слова Бутко. - Поприветствовали новичков. Приняли ребят нормально, у нас в сборной всегда так. Все одно дело делаем. Посвящение новичков? На днях должно быть. Страшно ли ребятам? Даже не знаю... Марлосу, думаю, точно не страшно. Он говорит: "Я готов!". Может, он уже что-то заготовил.