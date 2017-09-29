Боатенг вывзван в сборную Германии на матчи отбора ЧМ-2018, Гетце и Езил вне состава

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Северной Ирландии и Азербайджана. В него вошли 23 игрока.

В состав вернулись полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, который не вызывался с марта, и защитник "Баварии" Жером Боатенг. Последний не играл с октября из-за травмы бедра. Добавим, что в команду не попали полузащитник "Арсенала" Месут Езил и хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

Состав сборной Германии:

вратари - Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона", Испания);

защитники - Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – "Бавария");

полузащитники - Юлиан Брандт ("Байер"), Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Леон Горетцка ("Шальке"), Тони Кроос ("Реал", Испания), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба – "Бавария");

нападающие - Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия), Ларс Штиндль ("Боруссия" М), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Голландия).