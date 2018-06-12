Bloomberg - о бойкоте ЧМ-2018: "Москва победила Лондон со счетом 1:0"

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Фото AFP

Россия может повысить свою привлекательность на международной арене из-за проведения чемпионата мира, поскольку попытка бойкота данного мероприятия провалилась, считает агентство Bloomberg. Из всех европейских стран на призыв игнорировать мировое первенство откликнулась только Исландия, официальные лица которой не приедут на турнир.

- Если говорить о ситуации вокруг чемпионата мира в России, то Москва победила Лондон со счетом 1:0, - пишет издание.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в России из-за вероятной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.