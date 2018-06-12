16:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Bloomberg - о бойкоте ЧМ-18: "Москва победила Лондон со счетом 1:0"

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Фото AFP
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Фото AFP
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Россия может повысить свою привлекательность на международной арене из-за проведения чемпионата мира, поскольку попытка бойкота данного мероприятия провалилась, считает агентство Bloomberg. Из всех европейских стран на призыв игнорировать мировое первенство откликнулась только Исландия, официальные лица которой не приедут на турнир.

- Если говорить о ситуации вокруг чемпионата мира в России, то Москва победила Лондон со счетом 1:0, - пишет издание. 

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в России из-за вероятной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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