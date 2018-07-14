Блез Матюиди: "Жиру очень важен для сборной Франции, хоть и не забивает"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди отметил, что форвард Оливье Жиру важен для команды. Однако нападающий не забивал на чемпионате мира-2018.

– Жиру долгое время играет в сборной Франции, он очень важен для команды, – цитирует пресс-служба федерации футбола Франции Матюиди. – Мы очень довольны, как он играет на чемпионате мира-2018. Он много работает, чтобы помочь команде. Может быть, он чувствует себя немного расстроенным, так как не забивает. Но суть в том, что команда выигрывает, а он помогает нам побеждать.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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