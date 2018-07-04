Блез Матюиди: "Я уже пережил траур по поводу того, что не сыграю с Уругваем"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди отметил, что больше не переживает по поводу своего отсутствия в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Уругваем. Хавбек не сыграет из-за перебора желтых карточек.

– Я уже пережил траур по поводу своей дисквалификации, – цитирует AFP Матюиди. – Сейчас поддерживаю своих партнеров. Стараюсь им помочь при подготовке к матчу, в раздевалке. Важно, чтобы те, кто выйдет на поле, чувствовали, что вся команда их поддерживает, что все на их стороне. Мы как одна семья. У нас 23 игрока, каждый игрок важен. Я верю в команду. Каждому найдется замена.

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